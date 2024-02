Cultura, Sangiuliano a De Luca: "La Regione ha speso solo il 37% dei fondi, ora presenti piano credibile"

"Non è che Fitto non voglia erogare risorse alla Campania, anzi vuole darle, come ha fatto con altre regioni italiane, ma i fondi non vanno buttati lì a pioggia. Devono essere collegati a un programma preciso e dettagliato, con idee chiare di ciò che si vuole fare nell'interesse della collettività". Con queste parole il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano interviene sulla querelle tra il ministro per gli Affari europei le politiche di coesione e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito allo sblocco dei fondi Fsc. Tale situazione, nel salernitano, sta suscitando preoccupazione soprattutto per l'organizzazione del Giffoni Film Festival e la programmazione del Premio Charlot.

I numeri

L’esponente del Governo Meloni rivela anche dei numeri che riguardano la Campania: "La Regione ha speso solo 3,5 miliardi sui 9,3 destinati alla Campania, ovvero il 37% delle risorse attribuite per la programmazione 2014-2020. Presentateci un programma credibile e basato su esigenze concrete e lo Stato farà la sua parte e finanzierà il programma, ma non chiedeteci risorse che non sappiamo dove finiscono” conclude Sangiuliano.