Fondi Sviluppo e Coesione: due interrogazioni su Festival di Giffoni, delegazione Cgil alla Regione

Lo sblocco delle risorse dei Fondi di Sviluppo e Coesione per la Campania e la crisi del sistema culturale regionale che mette a rischio circa dodicimila posti di lavoro all’attenzione del Parlamento italiano. Giffoni Film Festival è il caso che viene sollevato e portato all’attenzione della pubblica opinione nazionale, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei Deputati, con due interrogazioni parlamentari.

Le interrogazioni

Alla Camera sono stati i deputati Anna Laura Orrico, già sottosegretario alla cultura, e Gaetano Amato ad interrogare il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, il Pnrr ed il Sud, Raffaele Fitto, circa la mancata sottoscrizione dell’accordo di programma tra il governo e la Regione Campania che di fatto rende possibile l’utilizzo delle risorse dell’FSC, dando così modo a tante realtà culturali campane, di rilievo nazionale ed internazionale, di poter programmare le proprie attività per il 2024. "C'è stato un sogno - scrivono i deputati Orrico e Amato - un sogno di provincia, di una provincia del Sud, il festival del cinema di Giffoni che, per oltre mezzo secolo, ha incantato ragazzi di tutte le età provenienti da tutto il mondo e che ora rischia di vedere compromesso il suo futuro. Purtroppo l'inspiegabile mancato sblocco da parte del Governo e del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr , Raffaele Fitto, delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate al Sud comporta, di fatto, l'impossibilità per Giffoni e molte altre importanti realtà culturali di poter programmare e lavorare attingendo a quella linea finanziaria”. “I Fondi di Sviluppo e Coesione – continuano – sono uno strumento che ha consentito ad esperienze come Giffoni, che al Paese ha portato lustro internazionale ed al territorio d'appartenenza sviluppo economico e sociale, di poter creare industrie culturali d'eccellenza. Basti pensare che nella sola Campania, con questo stato di cose, sono a rischio dodicimila posti di lavoro".Nella loro interrogazione fanno riferimento allo studio realizzato dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione, articolazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha evidenziato come l’utilizzo virtuoso delle risorse comunitarie, statali e regionali da parte di Giffoni abbiano consentito, nel corso di due programmazioni, di realizzare infrastrutture a corredo dell’idea Festival che hanno determinato nuova occupazione e nuove vocazioni territoriali, diventando un caso unico di buone pratiche in Italia. Niente di effimero, perciò, ma vere e proprie linee guida per uno sviluppo duraturo.

Al Senato della Repubblica un'interrogazione al Ministro Fitto è stata presentata dal senatore Andrea Crisanti, segretario della Commissione Cultura, Ricerca e Istruzione. "Il blocco della quota spettante alla Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione è a mio avviso di una gravità assoluta - dice il senatore - Il ritardo dell’erogazione di questi fondi, infatti, privo di basi giuridiche e non argomentato, ha delle ripercussioni irreversibili su importanti settori produttivi e culturali di un tessuto economico già fragile. Un tessuto che nonostante l’ironia sprezzante dimostrata dal nostro Presidente del Consiglio, ha invece prodotto grandi eccellenze, come il Giffoni film Festival, considerato da tutto il mondo una delle più belle ed efficaci manifestazioni culturali, cruciale per la crescita di bambini e giovani, e che ora, per la prima volta in 54 anni rischia di dover essere annullata. L'evento, fondato da Claudio Gubitosi e unico nel suo genere, ha creato sviluppo e occupazione in una parte del Sud dove prima mancavano opportunità di lavoro e riscatto sociale”.“Ebbene – aggiunge - ricordo alla Presidente Meloni e al ministro Raffaele Fitto che il FSC nasce proprio per questo. Insieme ai Fondi strutturali europei, è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. Sviluppo che invece pare che questo governo non voglia incentivare. Per questo abbiamo depositato un'interrogazione per sapere dal ministro Fitto quali siano le motivazioni che impediscono di adempiere a quanto previsto dalla sentenza n. 1178 del Tar della Campania del 19 febbraio scorso, che chiede di istituire l'istruttoria e la predisposizione dello schema di Accordo per la coesione da sottoscrivere con la Regione Campania - cosa che avrebbe già dovuto essere fatta”.

Il commento

“Le interrogazioni parlamentari dei deputati Anna Laura Orrico, Gaetano Amato e del senatore Andrea Crisanti - dichiara Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni - si aggiungono al coro di centinaia di migliaia di voci che, in queste settimane, hanno espresso il loro sostegno a Giffoni, rabbia per la situazione attuale e paura per ciò che potrebbe accadere. Cittadini italiani ed esteri, famiglie e, soprattutto, i nostri giffoner che qui hanno trovato la loro casa, la loro identità, un luogo dove esprimersi e i valori che custodiranno per tutta la vita. Occorre governare questo momento di instabilità collettiva con saggezza. Ancora una volta invito il Presidente del Consiglio e tutto il Governo a fare presto e a concludere, in pace, l’iter per l’accordo tra Governo centrale e Regione Campania. Ringrazio i deputati Orrico, Amato, il senatore Crisanti e gli altri parlamentari che precedentemente hanno espresso il loro sostegno, al di là dei rispettivi schieramenti. Non è una battaglia politica ma un atto di responsabilità istituzionale verso questi giovani e questa generazione, alla quale dobbiamo dare la certezza di un Paese unito, che lavora per loro. Giffoni è un brand, sicuramente, nato al Sud ma è patrimonio italiano e mondiale”.

L'incontro in Regione

Intanto, questa mattina. una delegazione Cgil dei lavoratori dello spettacolo, che hanno manifestato per lo sblocco dei fondi nazionali destinati alla cultura, è stata ricevuta dalla Giunta regionale della Campania. Sono stati condivisi gli obiettivi di rilancio del settore, anche in relazione alla Legge regionale n. 6 del 2007 ("Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo"). "Si è registrato – dichiara l'assessore regionale Felice Casucci - un clima costruttivo di collaborazione istituzionale volto alla massima partecipazione dei lavoratori, unitamente alla parte datoriale, a garanzia dei livelli occupazionali, messi a repentaglio dalle politiche governative".