Gestione dei fondi Europei in Campania, De Luca: "Falsi i dati del Ministro della Cultura"

In relazione a dichiarazioni del Ministro della Cultura secondo cui la Campania avrebbe speso "solo il 37% dei fondi europei", l'Autorità di Gestione smentisce tale affermazione, che non ha fondamento.

Lo ha specificato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "La spesa certificata della Regione Campania per il POR-FESR 2014/2020 è dell'81%, con già il 110% di spesa sostenuta, in overbooking. La cifra del 37% indicata dal ministro è falsa e diffamatoria in relazione all'enorme lavoro e ai risultati raggiunti, apprezzati peraltro dall'Unione Europea", ha concluso.