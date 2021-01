Fondo nuove competenze: webinar gratuito su una delle migliori opportunità per aziende e dipendenti del 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento varato dal Governo e gestito attualmente dall’Anpal, l’agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro. Prevede una dotazione complessiva di 730 milioni di euro, da esaurire entro il 2021. Lo scopo è quello di migliorare la produttività delle aziende e apportare valore ai business, mediante la formazione del personale. Possono usufruire dei contributi del Fondo Nuove Competenze tutte le aziende che hanno necessità di ridurre temporaneamente l'orario lavorativo dei dipendenti, a seguito di mutate esigenze di natura organizzativa e produttiva. Tali ore dovranno essere impiegate nell’erogazione di corsi di formazione e il costo delle stesse sarà totalmente a carico dello Stato. Il lavoratore potrà così beneficiare di percorsi formativi volti a implementare il proprio know how senza alcuna decurtazione dalla busta paga. Ma cosa finanzia, esattamente, il Fondo, il costo del lavoro o della formazione? Cosa è necessario fare per assicurarsi i contributi della misura? Webinar online sul Fondo Nuove Competenze Di questo e di tanto altro si parlerà nel corso del webinar online “Fondo nuove competenze: segreti e chiarimenti su una delle migliori opportunità del 2021”, organizzato da Time Vision, agenzia per il lavoro accreditata al Ministero e agenzia formativa accreditata in Regione Campania e Regione Lombardia. Si tratta di un evento online completamente gratuito, al quale parteciperanno prestigiose personalità esperte dell’argomento che parleranno anche delle proprie esperienze in merito al funzionamento concreto del Fondo. Lo scopo dell'evento online è quello di chiarire tutto ciò che riguarda la misura, dalla stipula degli accordi sindacali all'erogazione della formazione, dalla modalità di richiesta dei contributi alla rendicontazione finale delle attività. Si sveleranno tutti i segreti e i benefici del Fondo Nuove Competenze, al fine di garantire ai partecipanti una piena conoscenza dello strumento e, di conseguenza, poter sfruttare a pieno tutte le potenzialità dello stesso. Webinar online: data e relatori Il webinar sarà ospitato dalla piattaforma Corsinrete il giorno 21 gennaio a partire dalle ore 15.30. Il parterre dei relatori è ricco di esperti del settore che, a seguito del proprio intervento, risponderanno anche ai quesiti posti dai partecipanti per chiarire in via definitiva tutti i dubbi sul funzionamento della misura. È inoltre prevista la possibilità di ascoltare testimonianze da parte di manager che hanno implementato percorsi di formazione e approfittato delle agevolazioni economiche previste dal Fondo. ● Roberto Race - Giornalista professionista e segretario generale Competere.eu, in qualità di moderatore. ● Andrea Ricciardiello - Direttore e membro del consiglio di amministrazione Time Vision, innovation manager MISE, membro del direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione industriali di Napoli ● Pietro Orazio Ferlito - Dirigente Anpal – Gestione dei programmi operativi FSE ● Bruno Scuotto - Presidente Fondimpresa ● Anna Trovò - Responsabile Enti Bilaterali CISL ● Antonio Ascione - Consigliere regionale AIDP con delega all’innovazione e nuove tecnologie, presidente e responsabile Risorse Umane SMS Engineering ● Eugenio Ferrari - Fondatore e presidente Assoretipmi, fondatore e presidente Team Reti Italia, innovation manager MISE ● Francesco Saverio Zurino - Area servizi alle imprese Time Vision Come anticipato, la partecipazione al webinar è completamente gratuita; ai consulenti del lavoro dà inoltre diritto all’acquisizione di un credito formativo. Per iscriversi è necessario compilare il form presente a questo link: https://www.timevision.it/eventi-per-i-professionisti/webinar-gratuito-fondo-nuove-competenze Al termine dell’evento, sarà possibile richiedere una consulenza in merito alla misura e fissare un appuntamento con un esperto Time Vision per scoprire come approfittare del Fondo Nuove Competenze. ________________________________________ Time Vision scarl - Chi siamo Time Vision è tra le prime agenzie formative accreditate in Regione Campania e Regione Lombardia e tra le principali agenzie per il lavoro accreditate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La realtà si avvale di un’esperienza ventennale nell’ambito della formazione, della consulenza e del lavoro. Opera nel rispetto e perseguimento di valori quali affidabilità, coerenza, trasparenza, creatività e rinnovamento. Contribuisce, giorno dopo giorno, alla creazione di soluzioni innovative finalizzate al miglioramento continuo e di connessioni, umane prima e digitali poi, tra persone, aziende, istituzioni, culture, nella totale convinzione che la formazione e l’affiancamento consulenziale possano facilitare la costruzione di progetti condivisi e realizzare interazioni virtuose. Nel core business dell’azienda rientrano servizi e attività di formazione, consulenza e lavoro. Il principale punto di forza è sicuramente il team, ad oggi oltre 50 professionisti, in grado di unire l’innovazione tecnologica alla passione, all’esperienza e all’intuizione e dare, in questo modo, risposte concrete alle esigenze di professionisti e aziende. L’obiettivo di Time Vision è affiancare le imprese e i professionisti, creare con loro una partnership duratura che possa supportarli concretamente nella crescita sia in termini organizzativi che qualitativi, in un mercato del lavoro complesso e in continua evoluzione. L’azienda risponde a molteplici esigenze con soluzioni dedicate e servizi su misura, per tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro, la formazione, la ricerca e selezione e l’outplacement. L’azienda, in costante espansione sul territorio nazionale, è presente con tre sedi in Campania, una sede a Milano e un ufficio a Bari. Principali servizi Time Vision alle IMPRESE NUOVE ASSUNZIONI • Ricerca e Selezione: Incentivi alle assunzioni – Tirocini - Consulenza apprendistato – Outplacement - Academy FORMAZIONE DIPENDENTI • Formazione finanziata: Fondimpresa – Fondirigenti – Fonarcom – Fonditalia – Fondoprofessioni - Sicurezza sul lavoro - Formazione apprendisti - Formazione 4.0 INCENTIVI E FINANZIAMENTI • Transizione 4.0: credito di imposta beni strumentali - credito di imposta formazione 4.0 - credito di imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design • Credito di imposta 4.0: credito di imposta mezzogiorno - credito di imposta ricerca e sviluppo • Bandi e avvisi • Fondo nuove competenze Principali servizi Time Vision alle PERSONE LAVORO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE • Richiedi un incontro - Reddito di cittadinanza e lavoro CORSI DI FORMAZIONE • Corsi finanziati - Corsi Garanzia Giovani - Corsi di specializzazione - Ifts - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Sistema duale - Programma Fila - Pass laureati Puglia MASTER ACADEMY • Master in Gestione delle Risorse Umane - Master Esperto in Sistemi di Gestione Integrati – Master in Qualità e Sicurezza Alimentare - Master in Social Media e Digital Marketing Principali servizi Time Vision ai PROFESSIONISTI SERVIZI IN PARTNERSHIP • Ricerca e Selezione - Incentivi alle assunzioni - Tirocini e apprendistato - Outplacement FORMAZIONE E CREDITI • CFU consulenti del lavoro - CFU periti industriali - Formazione professionale ed eventi Per maggiori informazioni Alessia Passatordi – Responsabile Marketing e Comunicazione Time Vision alessiapassatordi.timevision@gmail.com – cell. 349 444 2627