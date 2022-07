Forniture farmaceutiche, Campania ancora prima per velocità di pagamento

Un trend ormai consolidato. Per il settimo trimestre consecutivo si conferma il primato di Regione Campania per velocità di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche. Questo il dato registrato nell’ultimo report pubblicato da Farmindustria in riferimento al secondo trimestre del 2022.

I dati

I dati di Farmindustria rilevano, infatti, che i tempi di pagamento dei farmaci da parte delle ASL e Aziende Ospedaliere della Campania sono di soli 20 giorni, dato ancora più significativo se si considera che per il periodo osservato la media nazionale è di 53 giorni.Altro dato rilevante è la media calcolata sugli ultimi quattro trimestri. Anche in questo caso Regione Campania si conferma eccellenza nazionale con il dato di massima velocità, ovvero 15 giorni rispetto ai 45 della media nazionale. “Siamo soddisfatti per il primato. Il consolidamento del trend fotografa ormai una gestione efficace che è diventata ordinaria”, questo il commento del presidente di Soresa Corrado Cuccurullo