Scuola, Fortini: "In Campania ipotesi superiori in classe da febbraio"

Dopo la decisione del Tar Campania su scuole elementari e medie, si attende per oggi il verdetto sulle scuole superiori, figlio di un altro ricorso da parte di gruppi di genitori no-Dad. Sull'eventuale riapertura degli istituti superiori l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, ha sottolineato questa mattina ai microfoni di Radio Crc: "Ritengo che se il Tar non dovesse bocciare l'ordinanza del presidente De Luca è plausibile che la didattica in presenza per le superiori parta l'1 febbraio dando il tempo per l'organizzazione agli istituti e ai trasporti. Tutto questo non senza preoccupazioni".

La diffusione del virus

Poi, rispetto ai timori della riapertura degli istituti, ha aggiunto: "A me quello che preoccupa sono le ripercussioni sulla curva pandemica. Quando fanno obiezione della Campania zona gialla, a differenza delle Regioni rosse dove si va a scuola, dico sempre: questo colore è il frutto delle scelte che abbiamo fatto. Lo stesso decreto nel suo dispositivo dice che i contagi non si sono fermati con la scuola chiusa, ma questo noi lo sappiamo perché non è l'unico luogo dove si trasmette il virus, altrimenti avremmo già sconfitto il Covid in tutto il mondo".