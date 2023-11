Forza Italia Campania: una ricercatrice nominata responsabile di "Resto al Sud"

Forza Italia Campania istituisce il dipartimento "Resto al Sud" di cui è stata nominata responsabile Giovanna Muscogiuri. A darne l'annuncio è il coordinatore regionale del partito Fulvio Martusciello. "Laureata con lode in Medicina e Chirurgia, Ricercatrice - afferma Martusciello - quello di Giovanna è il classico curriculum di chi potrebbe scegliere di andare all'estero e di accettare le tante offerte che le arrivano. Giovanna, invece, ha scelto di restare al Sud. Ha scelto di vivere a Baronissi in provincia di Salerno e di impegnarsi per una sanità migliore per la nostra Regione. È il suo entusiasmo, sua voglia di restare qui che ci deve orientare e dare coraggio" conclude il coordinatore forzista.