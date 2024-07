Francesco Flauto detenuto in Romania, la Farnesina: "Presto in Italia"

Il 33enne di Pontecagnano Faiano Francesco Flauto, condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione in Romania con l'accusa di traffico di stupefacenti e detenzione di droga, sarà presto in Italia dove sconterà il resto della sua pena. Lo fa sapere la Farnesina in un comunicato ufficiale.Francesco (nato a Battipaglia il 14 dicembre 1991) è stato fermato a Costanza in Romania il 30 aprile 2023 con l'accusa di traffico di stupefacenti e di detenzione di droga.

Le accuse

Il giovane – ricorda il Ministero degli Esteri nella nota - era stato arrestato insieme a un altro cittadino italiano nell'ambito di un'operazione di polizia distinta rispetto a quella che ha condotto all'arresto di altri tre connazionali il 3 maggio 2023. Il 23 gennaio scorso Flauto è stato condannato a 4 anni e 2 mesi, sentenza divenuta definitiva dopo che l'imputato ha deciso di non presentare ricorso. Il 14 febbraio Flauto è stato trasferito dal penitenziario di Constanta-Poarta Alba al carcere di Bucarest-Rahova per l'esecuzione della pena. Successivamente, ha presentato un'istanza per richiedere il trasferimento in Italia per scontare il resto della pena. L'Ambasciata d'Italia a Bucarest, in stretto coordinamento con la Farnesina, ha fin da subito seguito il suo caso, fornendo la necessaria assistenza, attraverso frequenti visite consolari anche del Capo Missione, e sensibilizzando in più occasioni le Autorità locali sulla sua condizione sanitaria, sul rispetto degli standard europei in materia di condizioni detentive e sull'aspettativa che le Autorità romene dessero una rapida autorizzazione al suo trasferimento in Italia.

L'impegno della Farnesina

Il ministero ricorda poi che nel corso della sua missione a Bucarest del 6 e 7 marzo, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha sollecitato la sua omologa, Luminița Odobescu, e la ministra della Giustizia rumena, Alina Gorghiu, affinché il trattamento penitenziario fosse in linea con gli standard europei e si potesse favorire il trasferimento in Italia. Anche grazie all'opera di sensibilizzazione dell'Ambasciata, le autorità romene hanno considerato favorevolmente l'istanza presentata da Francesco Flauto di essere trasferito in Italia: il 14 luglio 2024 il legale di Flauto, l’avvocato Michele Sarno, ha confermato all'Ambasciata che la Corte di Appello in Italia ha riconosciuto la sentenza romena il 12 luglio 2024. Sarà necessario adempiere ad alcuni passaggi fra i rispettivi ministeri della Giustizia e dell'Interno dei due Paesi, dopodiché le autorità romene potranno organizzare il trasferimento di Flauto in accordo con le autorità italiane. “L'Ambasciata a Bucarest, in stretto raccordo con l'Unità Tutela Connazionali della Farnesina, continuerà a seguire con la massima attenzione la vicenda del Signor Flaudo - conclude la nota - prestando al connazionale la necessaria assistenza consolare per favorirne il celere trasferimento in Italia”.