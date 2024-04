Campania, FdI illustra alla Camera "Tutti i numeri dell'inefficienza di De Luca"

Dopo lo scontro a suon di manifesti, prosegue la risposta di Fratelli d’Italia alle quotidiane critiche del presidente De Luca al Governo Meloni in materia di fondi di coesione e sanità.

L’iniziativa alla Camera

Si terrà giovedì 11 aprile, alle ore 11, nella sala Tatarella della Camera dei deputati, in via Uffici del Vicario 21, la conferenza stampa di presentazione della campagna informativa sui risultati del governo Meloni al sud e, di contro, sull’inefficienza prodotta dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Interverranno il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti, il responsabile organizzazione FdI Giovanni Donzelli, e il deputato e presidente di Fratelli d’Italia in provincia di Napoli Michele Schiano. Saranno presenti anche deputati e senatori campani di Fratelli d’Italia. Tra questi sicuramente i salernitani Imma Vietri e Antonio Iannone.