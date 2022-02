Frecciarossa Salerno - Milano: nessuna soppressione, i commenti di Piero De Luca e della Filt Cgil

In corso il progressivo aggiornamento dei sistemi di vendita di Trenitalia per consentire di prenotare viaggi anche dall’1 aprile 2022 in avanti. Una parte di queste corse è già visibile e acquistabile, un’altra parte – fra cui anche il Frecciarossa 9608 Salerno - Milano delle 5.15 - sarà disponibile sui canali di vendita nei prossimi giorni e non è mai stata messa in discussione la sua conferma per viaggi oltre il 31 marzo.

Lo ha comunicato in una nota Trenitalia: "Tutte le informazioni sull’offerta commerciale, sulle novità e le modifiche alla circolazione sono consultabili su trenitalia.com e sull’app ufficiale Trenitalia".

I commenti

Dal canto suo, la Filt-Cgil, appresa la notizia del ripristino in programmazione dal prossimo 26 febbraio, nel ringraziare il grande l’impegno della Regione Campania per la tempestiva risoluzione della problematica, ribadisce "che tale soppressione avrebbe inevitabilmente comportato enormi disagi all’intero traffico regionale, mettendo in difficoltà centinaia di lavoratori della provincia di Salerno che ogni giorno si recano fuori regione per motivi di lavoro. - si legge sulla nota del sindacato - La mobilitazione avviata da questa Organizzazione Sindacale non si è mai fermata, e anche in questa occasione ha avuto un riscontro tangibile nel risultato auspicato e ottenuto a tutela degli utenti e dei lavoratori".

Il commento del deputato Dem, l'onorevole Piero De Luca