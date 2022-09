Frode Iva nella grande distribuzione: in 13 nei guai, sequestri per oltre 260 milioni. Coinvolta anche Salerno

In azione, i finanzieri del Comando Provinciale Milano che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti di 13 persone, accusate di associazione a delinquere e frode fiscale. Le operazioni hanno coinvolto le province di Salerno, Milano, Roma, Torino, Napoli, Ancona, Brescia, Lodi Vicenza, Rimini, Padova e Potenza.

I dettagli

Fatture false per un miliardo e 800 milioni di euro ed evasione dell'Iva per un totale di circa 260 milioni. Nove persone sono agli arresti domiciliari, per altre quattro è scattato il divieto di esercizio d'impresa e di direzione di persone giuridiche. Al centro dell'indagine, una frode sull'Iva nel settore della Gdo (grande distribuzione organizzata): coinvolte in particolare le società Gs e ex Auchan, ora Margherita. Le fatture false sono state emesse da varie società che, con sede in Italia e all'estero, erano gestite dalle persone indagate, le quali avrebbero sistematicamente effettuato l'acquisto della merce senza pagare l'Iva, presentando a fornitori italiani lettere d'intento mendaci e compiendo operazioni intracomunitarie non imponibili da parte di società 'cartiere', interposte nel ciclo di fatturazione della merce. A segnalare le presunte irregolarità sarebbe stato anche un dipendente di Gs, che si occupava di contabilità. L'Agenzia delle Entrate ha già sottoposto a verifica alcune società coinvolte nella frode. Allo stato delle indagini il gip ha disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro, nei confronti di 15 società, pari all'ammontare dell'Iva evasa, anche ai sensi della nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari.