Potenza: 4 ragazzi salernitani arrestati per furto di gasolio

Sono tutti originari della provincia di Salerno i 4 ragazzi arrestati a Maratea, in provincia di Potenza, per un furto di gasolio da un escavatore. I giovani, di età compresa tra i 19 ed i 22 anni, devono rispondere di furto aggravato in concorso: dopo la convalida, il gip del Tribunale di Lagonegro ha disposto l'obbligo di dimora nei Comuni di residenza.

L'arresto

I carabinieri di Lagonegro hanno scoperto i quattro ragazzi mentre rubavano gasolio da un escavatore utilizzato nella galleria della strada statale 18 'Tirrena inferiore', in località Acquafredda di Maratea, dove l'Anas sta effettuando interventi di messa in sicurezza e ammodernamento. I militari stavano sorvegliando il cantiere perché nei mesi scorsi sono stati commessi altri furti analoghi ai mezzi d'opera della ditta siciliana vincitrice dell'appalto. Vana la fuga dei quattro, a bordo di due auto; sono stati bloccati dopo un inseguimento di circa un chilometro. Recuperate e sequestrate sei taniche già riempite di carburante, per oltre un quintale, mentre altri contenitori dello stesso genere sono stati trovati vicino all'escavatore.