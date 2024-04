Gaza, Bilotti (M5S): "Censurata in commissione dalla presidente Pucciarelli"

"Ritengo estremamente grave il comportamento tenuto dalla presidente della Commissione straordinaria Diritti Umani, la leghista Stefania Pucciarelli, nel corso dell'audizione di Emir Suljagić, direttore del Memoriale di Srebrenica. Ho chiesto al testimone diretto di un genocidio cosa pensasse di quanto sta accadendo a Gaza, dove questa gravissima accusa è stata ritenuta plausibile dalla Corte internazionale di Giustizia dell'Aja. Al termine della risposta di Suljagić, la presidente Pucciarelli ha definito la mia domanda non pertinente all'audizione. Un intervento che sarebbe diventato censoreo, questo sì inopportuno, se avesse inibito il relatore nel fornire la risposta che, al contrario, è entrata nel merito in modo soddisfacente. Questo atteggiamento della presidente non ha messo in imbarazzo solo la sottoscritta, ma l'intera Commissione Diritti Umani all'interno della quale, forse ha dimenticato, vige libertà di parola. La Presidente ha il dovere di rispettare e garantire le domande di tutti i componenti, evitando scivoloni frutto di visioni personali che esprimono doppi standard interpretativi sui crimini e le violazioni dei diritti umani. Solleverò nelle opportune sedi politiche il grave atteggiamento tenuto oggi dalla Pucciarelli". Lo dichiara la senatrice Anna Bilotti, membro della Commissione straordinaria Diritti Umani.