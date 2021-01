Rischio gelate anche in Campania: i consigli per automobilisti e pedoni

Calo di temperature e rischio gelate serali nel nostro territorio. Ecco alcuni validi consigli per automobilisti e pedoni, per evitare danni o pericoli in caso di neve o ghiaccio. A divulgarli, Epi Protezione Civile.

Il prima

- E' bene procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e/o gelo o verificarne lo stato: pala e scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo esercizio commerciale.

- Presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare neve e/o ghiaccio.

- Monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido.

- Fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata.

- Controlla che ci sia il liquido

antigelo nell’acqua del radiatore

- Verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli.

- Non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro.

Il durante

- Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra struttura). L’accumulo di neve o ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli.

- Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve.

- Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. Riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai molto le operazioni di sgombero neve.

- Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:

libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;

-Tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;

-Mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate. Prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore;

-Evita manovre brusche e sterzate improvvise accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli;

-Parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli l’opera dei mezzi sgombraneve

-Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti;

-Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Il dopo

- Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza

- Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni e muoviti con cautela

- Quando l’inverno è alle porte è importante informarsi sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i radiogiornali locali.