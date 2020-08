Sole, mare, relax: Morandi in vacanza ad Acciaroli, tanta curiosità

Tramonto e geolocalizzazione. Al tempo dei social netowork, è sufficiente uno "scatto panoramico" per risalire ai luoghi delle vacanze. Gianni Morandi ha voluto condividere con i propri fan una splendida foto di tramtonto cilentano. Si trova ad Acciaroli, in vacanza.

I dettagli

Morandi ha parenti in Cilento. Suo cognato, infatti, originario di Cannalonga, ha casa ad Acciaroli, perla della costiera cilentana. Mare, sole e relax, dunque, per il cantante bolognese, che ha incantato tutti in un concerto - ormai lontano e non ancora replicabile, causa Covid - che si svolse al PalaSele di Eboli.