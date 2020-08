Giffoni Film Festival: presentato il trailer di "Sul più bello"

Svelato in anteprima nel corso della 50esima edizione del Giffoni Film Festival il trailer di Sul più bello, il teen dramedy prodotto da Eagle Pictures nelle sale dal 22 ottobre. Questa mattina, 28 agosto, i protagonisti del film – Ludovica Francesconi, Eleonora Gaggero, Gaja Masciale, Jozef Gjura -, il cantante genovese Alfa (autore della title track), la regista Alice Filippi e il produttore e sceneggiatore Roberto Proia hanno presentato le prime inedite immagini del film ai giovani giurati Generator +13 del Festival. Il cast ha raccontato le curiosità legate alla pellicola, opera prima della Filippi, che narra delle vicissitudini della giovanissima Marta affetta da una rara malattia genetica e alla ricerca di un amore che possa stravolgere la sua vita.

I commenti

“È la prima volta – ha precisato Proia – che vediamo il trailer su grande schermo e ne siamo tutti entusiasti, per noi è un film molto speciale con un messaggio importante: la protagonista non ha avuto molto dalla vita, ma non si lascia definire dalla sua condizione ed è intenzionata a farsi dire “Ti amo” dal suo ragazzo ideale e così trova in Arturo il suo obiettivo”. “Prima d’iniziare – ha confessato la protagonista Ludovica Francesconi – ero terrorizzata all’idea che il sogno di vedermi su grande schermo stesse per realizzarsi, ma poi sul set ho stretto amicizie bellissime ed è stato fantastico. Se dovessi descrivere il progetto con una sola parola userei “emozionante” e, dal mio alter ego Marta, ho imparato moltissimo. Ha dei limiti, ma la sua malattia non la definisce e lei dimostra che con determinazione puoi raggiungere qualunque obiettivo. Mi ha fatto crescere e lo considero un regalo”. Eleonora Gaggero, nella veste di antagonista, ha deciso di stupire i fan: “In Beatrice mi sono ritrovata, perché come attrice anch’io ho a che fare con pregiudizi da parte di persone che non mi conoscono e danno voce a pettegolezzi infondati”. “Questi personaggi – ha concluso la regista –, nella finzione come nella realtà, non sono buoni o cattivi, ma sono pieni di tante sfumature e dobbiamo ricordarci che l’apparenza inganna”.

Il film

Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni, come ogni ragazza della sua età, sogna il grande amore, ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma, mentre i fedeli amici si preparano a gestire l'ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.