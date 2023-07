Pichetto Fratin al Festival di Giffoni: "Il clima cambia, agiremo". Poi rilancia: "Fi rappresenta i moderati"

"Non entro in merito di quella che può essere la discussione, un dibattito sul cambiamento climatico, quando è cominciato, quando non è cominciato. La realtà di chi governa è di prendere atto che il cambiamento climatico c’è e noi dobbiamo fare di tutto per mitigare e adattare il sistema". Risponde così, nel corso di un punto stampa al Giffoni Film Festival, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a chi gli chiedeva della polemica sul cambiamento climatico dopo le sue parole.Poi ha confermato l’impegno del Governo Meloni: "A ottobre a Roma ci sarà Youth4Climate, che è una iniziativa rilevantissima per me a livello internazionale e nazionale. E' nata a Milano, ma poi dopo la Cop di Glasgow è diventata qualcosa di mondiale, peraltro portata anche in ambito delle Nazioni unite. E' un incontro delle migliori proposte, dei migliori progetti, delle migliori teste nei giovani. Questo è lo sprone, la spinta che dobbiamo avere".

Il Berlusconi Day a Paestum

Infine, il ministro si è soffermato sul futuro di Forza Italia: "Il partito arriva unito, c'è stata unità nell'indicare il segretario nazionale in Antonio Tajani” confermando la sua partecipazione al Berlusconi Day che si terrà a settembre proprio a Paestum. "E naturalmente - aggiunge - comincia un percorso diverso rispetto a quello che ha accompagnato i trent'anni precedenti. Prima, c'era un grande personaggio che poteva dire la parola necessaria, opportuna al momento opportuno. In questo momento, dobbiamo dimostrare di essere una classe dirigente che è in grado di andare avanti e di rappresentare tutto quel mondo che riteniamo di dover rappresentare, che è il mondo dell'area moderata italiana".