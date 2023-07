Valditara ai ragazzi del GFF: "I social in classe? Vediamo, ma necessario rapporto umano"

Il Giffoni Film Festival "è una realtà che rappresenta uno stimolo eccezionale per il territorio, per tantissimi giovani ma anche per i contratti, sono 500 le persone coinvolte. Il bello di questi incontri sono i giovani protagonisti, e ritengo che dobbiamo farlo anche nelle scuole". Con queste parole Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito in occasione della sua partecipazione alla 53esima edizione. "Quando abbiamo varato l'educazione stradale con Matteo Salvini - che partirà dal prossimo anno - il nostro obiettivo è che i ragazzi siano testimoni. È importante il 'peer tutoring', attraverso cui un ragazzo racconta agli altri compagni l'esperienza vissuta che avrebbe potuto avere un esito negativo. Tutti insieme- ha concluso il ministro- costruiscono una narrazione educativa. Questo è moderno e necessario".

Le altre tematiche

Valditara, poi, alla domanda “cosa state immaginando per ridurre questo gap” sulla dispersione scolastica, il ministro ha detto come sia "moralmente inaccettabile che l'Italia sia spaccata in due. Dobbiamo fare qualcosa di serio e non soltanto parlare. Con l'agenda Sud, che partirà dal prossimo anno scolastico, abbiamo individuato ben 240 scuole a rischio dispersione. L'invalsi - ha proseguito - ha scelto 5 criteri per individuare queste scuole (elementari, medie e superiori) e qui manderemo più insegnati, soprattutto nelle materie di italiano, matematica e inglese, e saranno particolarmente formati. Inoltre, per la prima volta, stanziamo risorse importanti anche per pagare attività extracurricolari di recupero da parte di questi docenti. Queste attività potranno svolgersi sia di pomeriggio sia d'estate. Poi ci sarà il tempo pieno in tutte queste scuole, il coinvolgimento delle famiglie che è fondamentale per ricostruire questa grande alleanza". Infine, "insieme con le regioni vogliamo individuare tutti punti forza del territorio per costruire dei percorsi che possano essere per i giovani momenti di affermazione formativa e quindi anche professionale, per attirare imprese e quindi lavoro".

Al Giffoni Film Festival è stato affrontato il tema dei social in classe. Anche in luce del fatto che molti professori stanno spopolando sui social. Un esempio? Il profilo “La fisica che ci piace” del docente Vincenzo Schettini, seguitissimo su TikTok. "Io preferirei affrontare questo tema in un ambito più ampio, quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e del digitale", ha detto il ministro Valditara: "Noi investiamo risorse importante su questo. Ma quello a cui noi non dobbiamo mai rinunciare - ha proseguito - è il ruolo del docente e soprattutto quel percorso di umanizzazione del rapporto interpersonale". I social nella didattica? "Studiamolo e verifichiamo", ha detto Valditara, che ha concluso: "Per me un aspetto irrinunciabile, che trova conferma in tutti i vertici internazionali, è il rapporto umano e diretto tra il docente e i ragazzi in classe".