Giffoni Valle Piana: consegnati 297 buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà

Sono stati consegnati i “Buoni Spesa” nel comune di Giffoni Valle Piana nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Ben 297 nuclei familiari hanno avuto il via libera dopo la presentazione della domanda, con distribuzione dei voucher avvenuti nella giornata dello scorso 23 dicembre. I ticket, dal valore di 75 euro per ogni componente per un massimo di 300 euro a famiglia, sono stati affidati pochi giorni dopo il termine ultimo indicato per la consegna dei moduli da parte dei cittadini. Per le persone in quarantena e impossibilitata a lasciare il proprio domicilio per motivi legati al Covid-19, i Buoni Spesa sono stati recapitati presso le rispettive abitazioni. Una procedura snella ma allo stesso tempo molto dettagliata per permettere alle famiglie in difficoltà di ricevere un sostegno economico importante prima delle festività natalizie. Ai cittadini beneficiari dei “Buoni Spesa” sarà possibile esibire i ticket esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

“Abbiamo velocizzato l’iter per concedere nel minor tempo possibile questo importante aiuto alle famiglie duramente colpite dalla pandemia legata al Covid-19 – le parole del Sindaco Antonio Giuliano, condivise dall’Assessore Eliana Malfeo -. Ringrazio l’Ufficio Politiche Sociali e il personale comunale, egregi per velocità e precisione nel redigere dapprima il bando e successivamente l’elenco dei 297 nuclei familiari beneficiari di questo supporto”.