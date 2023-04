Gionata mondiale dell'Autismo: il Nucleo elicotteri dei Carabinieri incontra i ragazzi

Una mattinata speciale, ieri, presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano: il comandante dell’elinucleo, capitano pilota Andrea Nadal ha ospitato, in vista della giornata mondiale dell’autismo del prossimo 2 aprile, i ragazzi assistiti dai volontari della cooperativa sociale “Una breccia nel muro” di Salerno, associazione che offre i propri servizi in diverse regioni che, in sinergia con una serie di importanti strutture, sociali, produttive e scientifiche, sostengono i minori autistici ed i loro familiari.

I dettagli

I piccoli ospiti, insieme ai loro parenti, accompagnati dal Dottor Marco Esposito, ricercatore e supervisore della cooperativa sociale, hanno potuto trascorrere una giornata “speciale” unitamente ai piloti elicotteristi dell’Arma dei Carabinieri, con cui hanno potuto rapportarsi e trascorrere del tempo all’interno degli elicotteri osservandoli sempre con stupore e curiosità. Hanno, inoltre, avuto modo di vedere all’opera “Danko” e “Gala”, un labrador ed un pastore tedesco, le due unità cinofile del Reparto Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, cani specializzati anche nell’individuazione di tracce velenose. L’Arma dei Carabinieri è da sempre sensibile alle iniziative del genere, a sostegno di questi bambini speciali.