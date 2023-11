Giornata mondiale del diabete e giornata dei diritti dei bambini: gli impegni del gruppo "Radici"

Il 14 novembre è stata la Giornata Mondiale del diabete e lunedì 20 novembre sarà la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini. È una settimana importante, quindi, per l'affermazione di questi diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello dei bambini. Proprio per questo, il gruppo Radici di Bracigliano, con in testa il capogruppo Franco Angrisani e i consiglieri Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella hanno voluto sottolineare l’importanza che la politica può assumere per il riconoscimento istituzionale di questi diritti.

La Giornata Mondiale del diabete

Per quanto riguarda la Giornata Mondiale del Diabete, il gruppo ha espresso apprezzamento per la lotta portata avanti da Tiziana Morra, madre di Alessandro Farina, il tredicenne prematuramente venuto a mancare nel dicembre 2017 proprio a causa della mancata diagnosi di una forma acuta e grave di chetoacitosi diabetica.

La signora Morra, insieme al fratello Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano, martedì scorso sono stati a Roma, a Palazzo Montecitorio, dove il Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè, li ha invitati per assistere alla cerimonia di esposizione della Legge n. 130 del 15 settembre 2023, promossa dallo stesso Mulè, per contrastare il diabete di tipo 1 e la celiachia in età infantile.

"Un importante traguardo – hanno sottolineato i Consiglieri del gruppo Radici – i fratelli Morra hanno tutto il nostro apprezzamento e vicinanza per una battaglia fondamentale in ricordo del loro caro Alessandro Farina. L’approvazione della Legge n. 130 è una importante conquista in tema di diritto alla salute per i soggetti in età infantile e si collega all’altro importante tema del riconoscimento dei diritti dei bambini, la cui Giornata Mondiale si celebra il 20 novembre. Siamo in un’epoca di cambiamenti, dove soprattutto la politica, con i suoi esponenti, deve fare la sua parte per consentire l’affermazione di questi diritti fondamentali".

Un apprezzamento, che il gruppo Radici ha espresso anche in riferimento all’evento promosso dal Sindaco Morra, che venerdì 17 novembre ha ospitato il Vice Presidente della Camera On. Mulè a Pellezzano, dove si è tenuto un incontro con gli alunni delle scuole del territorio per sensibilizzare i più piccoli a questi argomenti che fanno parte sia dell’attualità che di un futuro molto prossimo.