Giornata Mondiale della Disabilità: le iniziative del Comune di Pagani

In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, Lello De Prisco, sindaco di Pagani, coglie l'occasione per annunciare tutte le iniziative prese dall'Amministrazione Comunale a sostegno delle fasce deboli.

Le iniziative

Il comune di Pagani è stato nei giorni scorsi il primo firmatario di un progetto, che coinvolgerà anchealtri Comuni e Enti del Terzo Settore, promosso dal Consorzio di Cooperative Sociali Sol.Co.Agro,a sostegno dei bambini da 0 a 3 anni che siano portatori di bisogni speciali sia attraverso un servizioresidenziale sperimentale, sia con la presa in carico delle famiglie fin dalla fase prenatale. Un progetto fortemente sostenuto dal comune di Pagani, nato cogliendo l’opportunità del bando Comincio da zero, promosso dal Con i bambini impresa sociale.

Novità anche sul lato mobilità: si comunica, infatti, che a partire dal prossimo anno sarà avviato nuovamente il servizio di mobilità garantita, con un veicolo destinato al trasporto di persone con difficoltà motorie nel comune di Pagani. Sarà, inoltre, imminente l’avvio dell’assistenza scolastica specialistica 2020-2021, rimodulato in modalità di didattica a distanza o a domicilio, a seconda del bisogno specifico dell’alunno coinvolto, comunicato dalla famiglia.

Il commento

"È nostra priorità assicurare il diritto allo studio di tutti gli alunni con disabilità, attraverso ogni forma di sostegno tale da facilitare l’inclusione scolastica, svilupparne le potenzialità individuali nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione – ha commentato il sindaco De Prisco - Sempre sul fronte scolastico, ricordiamo, inoltre che è in essere la possibilità di attivare il servizio di educativa domiciliare per i minori in famiglie assegnatarie del Reddito di Cittadinanza e che riversano in una delicata situazione socio-economica".