"Giornata nazionale del personale sanitario": il messaggio del governatore De Luca

Nella "Giornata nazionale del personale sanitario" il governatore della Campania Vincenzo De Luca rinvolge il "più sentito ringraziamento a quanti in ospedali, Asl, Rsa e altre strutture pubbliche e private si prendono quotidianamente cura di noi e dei nostri cari".

Il messaggio

In un post pubblicato sul suo profilo di Facebook, De Luca aggiunge: "Non potremo mai dimenticare che grazie alla loro perizia, alla loro dedizione, alla loro umanità è stato possibile per noi affrontare e superare i momenti più drammatici di questo triste periodo di pandemia. Il nostro pensiero oggi va a loro e a chi non c'è più, caduto sul campo per salvare tante vite".