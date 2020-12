Giornata internazionale del volontariato, ecco come unirsi alla Protezione Civile

E' stata celebrata oggi, la Giornata internazionale del volontariato, ricorrenza istituita nel 1985, con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I riflettori di quest'anno, sono puntati sui tantissimi volontari impegnati in prima linea nell'ambito dell'emergenza Covid-19, nonchè su chi sta affrontando le sfide della pandemia nella difesa della salute delle persone.

"Il nostro grazie a chi dedica il proprio tempo, il proprio impegno e la propria capacità a supportare la protezione civile nel soccorso alla popolazione. Non smetteremo mai di essere riconoscenti verso chi, in questi mesi particolarmente duri, in questa pandemia, si sta mettendo a disposizione della comunità".