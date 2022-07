Assistenza sanitaria, la giunta regionale stanzia 10 milioni di euro per le farmacie

Si è riunita oggi la giunta regionale della Campania. Nella seduta odierna l'esecutivo ha approvato lo schema di cronoprogramma dei servizi da offrire in sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Per un importo complessivo di 9 milioni 845mila euro le attività in sperimentazione riguardano: servizi di front office, servizi cognitivi, analisi di prima istanza, la diagnostica di primo livello e la somministrazione di vaccini antinfluenzali e vaccini covid.

Sfruttamento lavorativo

La giunta, inoltre, ha recepito le linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura. L'obiettivo è "definire gli standard comuni minimi e i principi generali" per la realizzazione di un meccanismo nazionale di riferimento a trazione pubblica in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura

Lotta alla povertà

L'esecutivo, infine, ha approvato il Piano Regionale della Campania per la lotta alla povertà 2021-2023. Tale piano illustra gli obiettivi, le azioni, gli strumenti attuativi, e la governance regionale degli interventi integrati e dei servizi necessari all’attuazione del Reddito di Cittadinanza e all’inclusione attiva dei cittadini della Campania che vivono in condizioni di deprivazione.