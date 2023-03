Dalle farmacie convenzionate per il Cup, allo schema per il masterplan “Agro nocerino-sarnese”: i provvedimenti della Giunta Regionale

La Giunta della Regione Campania, nella riunione di oggi, ha approvato diversi provvedimenti. In particolare, è stato siglato l'accordo tra Palazzo Santa Lucia e le associazioni di categoria dei titolari di farmacie pubbliche e private convenzionate per effettuare prenotazioni al Centro Unico Prenotazioni (CUP) regionale. Inoltre, deliberata la proposta del disegno di legge che prevede “indennità di residenza in favore delle farmacie rurali” (le farmacie rurali, situate in località con meno di 3.000 abitanti, hanno diritto a un'indennità di residenza, stabilita da leggi regionali, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano a operare ndr).

I masterplan

Approvati, infine, gli schemi dei protocolli di intesa propedeutici alla redazione dei masterplan “Valle dell’Ufita”, dove è in corso di realizzazione l’importante opera infrastrutturale della nuova linea ferroviaria AV/AC con la nuova stazione Hirpinia ad Ariano Irpino, e “Agro nocerino-sarnese” che coinvolge i 13 comuni del STS C5 del Piano Territoriale Regionale (L.R. 13/2008). In particolare, interessati al progetto Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.