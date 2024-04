Giuseppe Conte all'università: "Il governo aggrava il divario Nord-Sud"

"Il Governo sta aggravando le diseguaglianze Nord-Sud per calcolo elettorale e per tenere in piedi la maggioranza, accontentando la Lega sul disegno scellerato di autonomia differenziata". Così il leader del M5S Giuseppe Conte parlando all'Università di Salerno durante la presentazione del libro di Pasquale Tridico. "L'effetto finale - aggiunge - sara' quello di creare 20 staterelli. Il principio qual è? È che laddove si produce ricchezza, lì per la maggior parte quella ricchezza deve rimanere. Ma questo significa che la Lombardia correra' sempre avanti e regioni del Sud, a partire dalla Campania, andranno sempre indietro". "Attenzione, e' un disegno miope anche nell'interesse di regioni anche piu' ricche".

Un patto per il lavoro

Serve un "patto per quanto riguarda il mercato del lavoro" perche' non "possiamo lasciare che ci siano oltre tre milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati a tre, quattro, cinque euro l'ora di l'ora". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle intervenendo, all'Universita' degli studi di Fisciano (Salerno), alla presentazione del libro di Pasquale Tridico "Governare l'economia per non essere governati dai mercati". Sul tema del lavoro Conte ha ricordato che "noi siamo i firmatari di una battaglia normativa e non ci fermeremo". Quindi ha chiesto il sostegno della platea: "Vogliamo le vostre firme. Adesso e' iniziata un'iniziativa popolare per raccogliere la proposta, renderla popolare, e quindi fatevi sentire con le firme".