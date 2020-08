Golden Stars: la cerimonia di premiazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolta come previsto la cerimonia di premiazione dei Golden Stars, nella stupenda cornice del Domus Clelia con la presenza di tanti volti noti. La conduzione è stata di Beppe Convertini che ha aperto la serata enfatizzando la bellezza del luogo a ridosso degli antichi templi. Il riconoscimento realizzato dal Maestro Domenico Sepe, oramai divenuto un eccellenza come artista della nostra Campania, è andato ai giornalisti Peppe Iannicelli canale 21, Josephine Alessio giornalista RAI news e alla inviata e scrittrice Angela Camuso. Il cinema è stato premiato grazie alle presenze di Fabio Massa regista e Attore di "Mai per sempre" e, Claudia Conte instancabile volto new generation e l'attore Graziano Scarbicchi definito da tanti il volto delle pubblicità TV . Altri premi per la sezione Fiction e Soap opera sono stati ritirati dalla bellissima Imma Pirone Attrice della soap opera Un Posto al sole e dal duo di attori della popolare fiction TV "Le tre Rose di Eva", Giorgia Wurth e Luca Capuano.

Il mondo della cultura ha avuto un esponente di grande spessore nella figura di Francesco Terrone che ha ritirato il suo ennesimo riconoscimento dopo il recente Premio Charlot.

Il mondo dell impresa è stato premiato con una dedica al Food e ai fratelli Durso imprenditori che hanno dato vita al marchio pasta Graziano.

L'estetica è stata un altra sezione premiata e il Golden stars 2020 è andato al dott Domenico Papa per aver dato una singolare svolta al mondo dell'estetica con trattamenti specifici..

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di un duo di cantanti che hanno riscosso molti consensi una interprete di swing, Vanessa Tyler Mini e Caterina Oliverio cantante pop e autrice di un singolo dedicato agli angeli in prima linea durante il periodo COVID-19.

La serata si è conclusa con l'ultima premiazione dedicata a Gianluca Mech importante imprenditore e volto TV.

La kermesse è stata realizzata con fondi privati grazie alla tenacia di Ugo Autuori e con il sostegno di Valentina colarizzi dell'Aqvel dermocosmetica, con la fattiva collaborazione della associazione Cilentomania.

L'evento dei Golden Stars chiudeva una tre giorni di vacanza che si sono trascorsi in Paestum e dove hanno fatto da regine jolanda De Rienzo e Anna Di Chiara giornaliste campane e la Rossella Belmonte in arte Perla Monroe.