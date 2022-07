Bilotti (M5S): "Il governo Draghi stava demolendo tutti i nostri provvedimenti"

“Il Governo Draghi stava demolendo tutti i nostri provvedimenti. Giusta la nostra scelta”. Parola della deputata salernitana del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti. Dopo la caduta del governo guidato da Mario Draghi la parlamentare pentastellata assicura: "Non temiamo le urne”.

"Una crisi assurda"

“Sin dall'inizio - spiega Anna Bilotti - il MoVimento 5 Stelle ha deciso di sostenere il Governo Draghi con grande sacrificio e responsabilità, accettando di far parte di una maggioranza formata anche da forze politiche ai nostri antipodi. Quando abbiamo consegnato nelle mani del premier il documento con le 9 priorità che ci chiedevano di realizzare al più presto imprese e cittadini, l’abbiamo fatto perchè volevamo maggiore attenzione per i più deboli, volevamo impegni precisi, volevamo una vera svolta nell’azione di governo. Come risposta, però, abbiamo ricevuto solo offese e giochi di palazzo. Proprio coloro i quali per settimane hanno ripetuto che eravamo noi gli irresponsabili hanno trasformato un dibattito politico basato su temi reali in una crisi di governo. Una crisi assurda anche nelle modalità con le quali si è sviluppata, con il Presidente Draghi che ha rassegnato le dimissioni nonostante avesse ancora una netta maggioranza in Parlamento”.

Elezioni a settembre

“Come Movimento 5 stelle - conclude la deputata - non abbiamo mai chiesto una poltrona o un rimpasto come hanno fatto gli altri partiti, ma soltanto l'approvazione di misure nell'interesse del Paese, degli ultimi, di chi non ha voce. La nostra base elettorale è con Conte e con il nuovo corso del Movimento 5 stelle,non temiamo le urne: siamo sicuri delle nostre proposte. Come avevamo già detto, non abbiamo mai giurato fedeltà a Draghi, ma al Paese e ai cittadini” - conclude Bilotti-.