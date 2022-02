Nuove regole sul Green Pass: per i non vaccinati scatta un lockdown più restrittivo della zona rossa

Nuove regole sul Green Pass, da oggi, 1° febbraio: adesso serve il certificato verde base (ottenibile con il vaccino, con la guarigione o con un tampone con esito negativo eseguito entro 48 ore) anche per recarsi a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia, invece, restano sempre garantite a tutti. Il Green pass non servirà dunque per entrare in tutti i negozi che vendono in prevalenza prodotti alimentari e bevande, nonchè nei mercati all’aperto. Anche per acquistare i giornali, sarà necessario munirsi di green pass base, a meno che l'edicola non sia all'aperto.

La situazione per gli over 50

Intanto, ieri è stato l'ultimo giorno utile per la prima dose obbligatoria di vaccino anti-Covid agli ultra 50enni non vaccinati, né guariti. Da oggi, dunque, per i non vaccinati over 50 potrebbe scattare la multa una tantum di 100 euro che emetterà automaticamente l'Agenzia delle Entrate, attraverso controlli incrociati tra i dati dei residenti con l'anagrafe vaccinale e con la tessera sanitaria. Dal 15 febbraio, chi non è under 50 per lavorare, dovrà presentare il Green pass rafforzato che si ottiene con guarigione o vaccinazione ma non con il tampone. Agli over 50 non vaccinati sarà negato l’accesso al luogo di lavoro, ma il loro titolare dovrà attribuire anche le penali previste, dai 600 ai 1.500 euro, saranno assenti ingiustificati e non avranno diritto allo stipendio (sebbene non verranno licenziati). Stesso discorso per gli over 50 in smart working.

La fine dello stato d'Emergenza

Intanto, la fine dello stato d'emergenza e di tutte le restrizioni connesse, è fissata per il 31 marzo, salvo nuove modifiche.