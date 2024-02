Guardia di Finanza, concorso per 12 posti da tenente: pubblicato il bando

La Guardia di Finanza ha annunciato l'apertura di un concorso per il reclutamento di 12 tenenti in servizio permanente effettivo, destinati al ruolo tecnico-logistico amministrativo. Il bando, pubblicato il 1° febbraio 2024 sul portale Concorsi Online del Corpo (https://concorsi.gdf.gov.it), mira a soddisfare le esigenze in varie specialità: due posti per amministrazione, telematica, e infrastrutture ciascuno, e uno per motorizzazione nel settore terrestre e navale, oltre a due posti sia per la sanità che per la veterinaria. Per aspirare a una di queste posizioni, i candidati devono essere cittadini italiani che, al 1° gennaio 2024, non abbiano ancora compiuto il trentaduesimo anno di età, ovvero siano nati dopo il 1° gennaio 1992. Inoltre, è richiesto il possesso di una laurea specialistica, magistrale, o titolo equipollente in discipline correlate alla specialità per cui si concorre, escludendo i diplomi universitari e le lauree triennali.

Come Candidarsi e Scadenze Importanti

La procedura per la presentazione delle candidature è interamente digitalizzata: gli interessati hanno tempo fino alle ore 12.00 del 2 marzo 2024 per inviare la propria domanda attraverso il portale concorsi online della Guardia di Finanza, seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato. Per accedere al servizio è necessario utilizzare uno strumento di autenticazione come il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o il sistema di identificazione digitale "Entra con CIE", mediante la carta d'identità elettronica rilasciata dal Comune di residenza. Per ulteriori dettagli sul concorso e per monitorare i futuri esiti, i candidati possono visitare il portale https://concorsi.gdf.gov.it o scaricare l'APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store. È inoltre possibile utilizzare il QR code presente sul portale per un accesso diretto alle informazioni tramite dispositivo mobile. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per entrare a far parte di un corpo d'élite dello Stato, contribuendo con professionalità e competenza alle sue molteplici attività nel settore tecnico-logistico amministrativo.