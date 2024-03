Guardia di Finanza, indetto concorso per l'arruolamento di allievi ufficiali

La Guardia di Finanza ha aperto un concorso per l'arruolamento di 16 allievi ufficiali, destinati al ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Il concorso è suddiviso in tre aree di specializzazione: 8 posti per telematica, 4 per infrastrutture e 4 per sanità. Per candidarsi, è necessario essere cittadini italiani, avere meno di 32 anni al 1° gennaio 2024 (quindi nati dopo il 1° gennaio 1992) e possedere una laurea specialistica, magistrale o un titolo equipollente in campi rilevanti per la specialità scelta. Le lauree triennali o di primo livello non sono accettate.

Le domande devono essere presentate entro le 12.00 del 27 marzo 2024, esclusivamente online attraverso il sito https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo una procedura guidata. Per accedere, è necessario autenticarsi tramite SPID o con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) tramite il sistema "Entra con CIE". Per maggiori dettagli sul concorso e per eventuali aggiornamenti sui risultati, è possibile consultare il sito web dedicato o scaricare l'app mobile “GdF Concorsi” disponibile su Google Play e App Store, oppure scansionare il QR code presente sul sito.