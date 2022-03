"Pullman e alloggi per gli ucraini, evitiamo tendopoli": l'appello del presidente della Claai

"Non c'è un minuto da perdere: occorre salvaguardare vite umane, portando gli ucraini con i pullman nel nostro territorio e accogliendoli in modo organizzato e sinergico, tra pubblico e privato, evitando di collocarli nelle tendopoli".

E' l'appello del presidente della Claai di Salerno, Gianfranco Ferrigno: "Le istituzioni pubbliche e private devono creare una rete per offrire alloggi adeguati ed un'accoglienza innanzitutto di natura umana - ha osservato Ferrigno - Nel nostro territorio, ad esempio, esistono tanti borghi rurali non utilizzati che le amministrazioni comunali potrebbero mettere a disposizione, allestendo degli alloggi dignitosi per chi sta combattendo per la sua libertà e, quindi, per la libertà di tutti". Secondo il presidente della Claai, dunque, è necessario integrare gli ucraini, onde evitare scenari peggiori, con impatti e conseguenze allarmanti anche per il nostro Paese.