Horizon 2020: il Comune di Salerno approva il PAL

E' stato approvato, dalla Giunta comunale di Salerno, il Piano di Azione Locale elaborato dall'Amministrazione e dal CNR-IRISS nell'ambito del progetto Horizon 2020 CLIC.

Il Piano di Azione Locale

L'obiettivo generale del PAL mira a favorire il riuso adattivo del patrimonio culturale abbandonato o sottoutilizzato di Salerno nella più ampia prospettiva della città circolare human-centred. Il Piano è l'esito di un processo di partecipazione che ha coinvolto l'amministrazione e gli stakeholder locali.

La Giunta ha inoltre approvato le linee guida del Regolamento per la gestione condivisa del patrimonio culturale identificabile come bene comune. La definizione di un sistema di regole è volta a facilitare la partecipazione della cittadinanza al processo di gestione condivisa dei beni comuni. Il Regolamento sarà redatto dall'ente sulla base delle linee guida e verrà sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione.