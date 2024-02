Iannone (Fdi): "Bonavitacola sta dicendo che De Luca ha sbagliato ad offendere Meloni?"

“Da quello che dichiara il vicegovernatore della Campania non si capisce se sta sostenendo che De Luca ha sbagliato ad offendere la Meloni o a farsi sentire dai giornalisti. Nel primo caso sarebbe un guizzo di dignità nel secondo una conferma di volgarità. Farebbe bene a chiarire il suo pensiero senza ambiguità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania, in riferimento a quanto detto dal Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.