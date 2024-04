Fondi Coesione, Iannone attacca De Luca: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso"

“Il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar Campania che dava ragione al governatore De Luca sui fondi di coesione. Un’ottima notizia che finalmente mette a tacere chi troppo presto ha cantato vittoria. A De Luca dico: 'Chi è causa del suo mal pianga sé stesso'. I cittadini campani hanno finalmente aperto gli occhi e capito chi ha distrutto la Sanità nella nostra regione e chi, in nove anni di sciagurato governatorato, ci ha di fatto resi ultimi in tutte le classifiche. Da troppi anni la Campania continua ad essere maglia nera in tutti gli indicatori sociali ed economici, mentre De Luca, che politicamente non conosce vergogna, prosegue nella sua strategia della menzogna nel vano tentativo di attribuire agli altri i suoi fallimenti. Gli consiglierei di dimettersi ah horas”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia Campania.

Imma Vietri: "Ora De Luca si scusi"

“Il Consiglio di Stato dà ragione al Ministro Raffaele Fitto rispetto alla correttezza dell’operato del Governo Meloni, in particolare del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, in merito all’Accordo per la Coesione da definire con la Regione Campania”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando la sentenza odierna. “Se qualcuno è stato scorretto, in questi mesi, è il presidente della Regione nei confronti del Governo. De Luca, infatti, ha messo in atto una vergognosa campagna mediatica, piena di bugie, a spese dei cittadini campani. Ma deve rassegnarsi: le regole, anche per quanto riguarda i Fondi di sviluppo e coesione, vanno rispettate. E la Campania, come ha ribadito il Ministro Fitto, carte alla mano avrà tutti i finanziamenti che le spettano, così com’è già avvenuto per altre 17 regioni italiane. Adesso il governatore si metta l’anima in pace: prenda atto di questo ennesimo errore, metta da parte il suo orgoglio smisurato e si scusi con il Ministro e con i campani”.