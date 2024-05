Sentenza su Fondi Coesione, Iannone (Fdi): "Reazione inconsulta di De Luca"

“Inconsulta e grottesca la reazione del governatore De Luca alla sentenza del Consiglio di Stato sull’Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio e la Regione Campania". Lo dice il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia. "Un’incomprensibile mancanza di autocontrollo - spiega il senatore - che bene definisce la poca serietà istituzionale con cui De Luca affronta argomenti importanti. A prescindere dalla definizione del procedimento di stipula dell’Accordo di Coesione con la Regione Campania per la destinazione dei fondi, il Governo e il Ministro Fitto sono a lavoro da tempo per assicurare comunque l’assegnazione delle risorse destinate al territorio della Regione Campania in tempi anche inferiori rispetto a quelli previsti dal Consiglio di Stato. De Luca farebbe bene a impegnarsi maggiormente sul lavoro piuttosto che trascorrere il suo tempo tra dirette Facebook e i suoi ridicoli teatrini d’avanspettacolo che ormai fanno ridere solo lui”.