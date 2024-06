Premierato, Iannone (Fdi): "A quando De Luca al gay pride?

“Dopo che le elezioni europee sono andate nel peggiore dei modi per i suoi piani, il Governatore De Luca si è presentato alla manifestazione della Schlein con il cappello in mano. A questo punto non si esclude una sua prossima partecipazione al gay pride? Piegati giunco quando passa la piena”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.