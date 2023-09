Iannone (Fdi): "Fra De Luca e Sangiuliano profonda differenza di stile"

“Sangiuliano ha incontrato i sindaci campani proprio come De Luca. Tutti hanno avuto la chiara percezione della profonda differenza di concretezza e di stile che c’è". Parola del senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che torna ad attaccare de Luca dopo l'incontro con i sindaci. "Il ministro - aggiunge Iannone - ha parlato dell’impegno per sostenere concretamente i progetti validi del territorio senza alcuna discriminazione politica; il governatore ha convocato i sindaci per un bando sulla viabilità e lo ha trasformato in un comizio contro il governo. De Luca deve imparare che le istituzioni lavorano per i cittadini non per servire logiche di partito e personali”.