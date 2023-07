Iannone (Fdi): “De Luca e Schlein sono come i capponi di Renzo”

“Mentre vanno a morte entrambi, politicamente parlando, continuano a beccarsi. De Luca e la Schlein sono come i capponi di Renzo di manzoniana memoria”. È quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, che torna ad attaccare il governatore della Campania.

Le parole di Iannone

“Oggi De Luca annuncia che ricorrerà al Tar per le risorse del fondo di coesione che sostiene di non aver avuto quando la realtà è che non è capace di spendere e realizzare” sottolinea Iannone, che aggiunge: “Non c’è in tutta la Campania un solo grande cantiere aperto ed è diventato imbarazzante anche per un partito incomprensibile come il suo Pd. De Luca e la Schlein rappresentano le due facce della stessa medaglia: il primo è la peggiore politica clientelare e la seconda la peggiore politica ideologica. Il Governo Meloni può continuare a dedicarsi tranquillamente agli Italiani perché politicamente può stare concentrato solo su questo. Posso dormire sonni tranquilli se il mio nemico veglia su di me, disse Sergio Leone”.