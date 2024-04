Iannone sul 25 aprile: "Fratelli d'Italia non deve fare nessun conto con la storia, De Luca abiuri il suo passato comunista"

“A De Luca proprio non dobbiamo dimostrare nulla, proprio a lui il nulla assoluto. Condanni il suo passato di dirigente del Partito Comunista, chieda scusa per il suo presente di unico rappresentante istituzionale senza cultura istituzionale: le sue offese, la sua acrimonia, la sua scomposta postura sono un problema reale. È paradossale che voglia fare gli esami per rilasciare patenti di democrazia. Anche su questo tema non è un giovane di belle speranze e non si può neanche dire che abbia un futuro alle spalle. De Luca vuole parlare di Costituzione ma non ha titolo minimo neanche per parlare di educazione”. È quanto afferma il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Questione manifesti

Iannone interviene anche sulla questione manifesti: “Una vergogna che la campagna pubblicitaria di Fratelli d’Italia sia stata immediatamente aggredita da manifesti che accusano la Meloni di essere 'bugiarda e nazista'. I manifestoni 6x3 con l’effige del Presidente del Consiglio affissi in tutte le province campane sono stati immediatamente imbrattati con accuse ed offese infondate e inqualificabili. Auspico che le forze dell’ordine accertino la responsabilità di questa vile iniziativa. Ci aspettiamo ferma condanna delle Istituzioni locali a prescindere dai colori politici. Non si può lasciare spazio a questa barbarie politica che deve essere subito arrestata se non si vuole far degenerare il clima di campagna elettorale in vista del voto alle Europee del prossimo giugno 2024”. Sul tema da segnalare anche il commento della deputata Imma Vietri: "Totale solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le scritte apparse sui manifesti elettorali di Fratelli d’Italia in Campania, che la accusano di essere una ‘bugiarda nazista’ e ‘collaborazionista nazista’. Questo clima d’odio contro il Premier, eletto democraticamente dagli italiani, deve finire. Ancora una volta l’odio ideologico, cavalcato da una certa parte politica, sta producendo frutti avvelenati alimentando l’intolleranza delle fasce più radicali che puntano a colpire e intimidire l’avversario politico con atti gravi e inaccettabili. Mi auguro che, dopo questo episodio, arrivi una condanna unanime da parte degli esponenti politici e istituzionali anche della sinistra a livello locale, regionale e nazionale”.