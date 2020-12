Il Direttore Aci Salerno, Giovanni Caturano, insignito della Stella al merito Sportivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovanni Caturano, Direttore dell'Aci Salerno è stato insignito, dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, della Stella di Bronzo al merito sportivo per l'anno 2019, in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale.

Il Dr. Caturano, in Aci da 35 anni, e da oltre 26 anni Direttore di diversi Automobile Club, ha sempre dedicato, con passione ed entusiasmo, la più ampia attenzione allo sport automobilistico promuovendone i veri valori, collaborando direttamente ed attivamente all'organizzazione di numerose gare (dalle più prestigiose a quelle meno blasonate), offrendo il suo supporto in tante altre, valorizzando in ogni possibile occasione, anche attraverso la sua attività di giornalista pubblicista, le attitudini e l'impegno dei piloti, delle scuderie e degli Ufficiali di Gara, cercando di coinvolgere le nuove generazioni, e sempre con l'obiettivo di unire i diversi gruppi e le diverse anime del motorsport.

Il Presidente del Coni Malagò, nella lettera con la quale ha comunicato al Direttore Caturano di avergli conferito la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, si è congratulato con lui, gli ha attestato le capacità e i risultati conseguiti nella sua attività e gli ha espresso profonda riconoscenza per la collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio.

L'onorificenza verrà consegnata, appena l'emergenza Covid lo consentirà, nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del CONI.

Il Presidente dell'Automobile Club Salerno - Vincenzo Demasi - ha espresso tutta la propria soddisfazione personale, del Consiglio Direttivo e dell'Ente che presiede, per questo ambìto e prestigioso riconoscimento conferito al Direttore dell'Aci Salerno Giovanni Caturano. "Il dr. Caturano - ha dichiarato il Presidente Demasi - ha ottenuto questo riconoscimento per la sua lunga attività svolta in Molise nell'organizzazione di importanti gare automobilistiche nelle province di Campobasso e Isernia, ma da quando dirige anche l'Automobile Club Salerno ha subito saputo dare un nuovo impulso all'attività sportiva anche nel salernitano coinvolgendo intorno all'Ente i tanti ufficiali di gara, i piloti e le scuderie. Sono certo - ha confermato il Presidente Demasi - che saprà conseguire e far conseguire all'Aci Salerno altrettanti traguardi e soddisfazioni.

"Sono particolarmente commosso ed orgoglioso dell'onorificenza a me conferita dal CONI - ha dichiarato Giovanni Caturano - e sento il dovere, ma soprattutto il piacere, di condividere la mia soddisfazione con i tanti amici con i quali ho avuto il piacere di collaborare in tutti questi anni, ed in particolare i Presidenti degli Automobile Club del Molise Emilio Monaco, Domenico Mastronardi, Raffaele Sassi, Paolo Rizzi e Luigi Di Marzo, i tanti Consiglieri degli Automobile Club molisani che si sono avvicendati, il Vice Presidente dell'Aci Campobasso Luciano Matteo, con il quale ho potuto condividere il mio intero percorso molisano, i Delegati e Fiduciari sportivi Silvio Crolla, Pasquale Mancino, Saverio Ricciardi e Mario Testa e i tanti Ufficiali di Gara, piloti, scuderie, organizzatori e appassionati.

Sono certo che anche a Salerno, grazie alla professionalità e all'entusiasmo del Presidente dell'Automobile Club Vincenzo Demasi e dell'intero Consiglio Direttivo ed in particolare dei Consiglieri delegati allo Sport Vito Sacco e Ferdinando Parisi, e con il Fiduciario Provinciale Antonio Milo, sapremo lavorare tutti insieme per promuovere lo sport e i suoi veri valori, per raggiungere nuovi traguardi e nuove soddisfazioni".