"Il segno del sacro nell'agro nocerino-sarnese": il libro del 3° istituto comprensivo di Nocera Inferiore

Il 3° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore si è impegnato in un progetto culturale, che ha toccato tutti gli aspetti culturali e ambientali del territorio nocerino-sarnese. Applicando la metodologia elaborata dalla prof. Unina Clementina Gily Reda, la "Didattica della Bellezza", e con l'ausilio dei tutor di Oscom, l'Istituto Comprensivo ha usato il territorio, con il suo patrimonio culturale e ambientale, quale concreto strumento di insegnamento. Il lavoro è stato descritto in un libro, intitolato dal titolo “Il segno del sacro nell’agro nocerino-sarnese”, di cui si parlerà nel primo appuntamento della rassegna online "La Bellezza. Libri e incontri". Sarà possibile seguire l'evento sulla pagina facebook "Oscom Lab" in data 29 gennaio 2021 alle ore 17.00.