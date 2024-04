25 aprile, Vietri (Fdi): "Da De Luca accuse infondate sul fascismo"

“Da De Luca arrivano le solite accuse infondate a Fratelli d’Italia sul fascismo. Si tratta, ancora una volta, di attacchi strumentali per distogliere l’attenzione dai problemi reali dei cittadini, a cui non è in grado di dare soluzioni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore sul fascismo. “La posizione di FdI sul fascismo è fin troppo chiara da tempo e l’ha ribadita anche di recente il Premier Meloni. Questo tema dell'antifascismo salta sempre fuori quando la sinistra è priva di argomenti a ridosso di una competizione elettorale oppure quando si avvicina il 25 aprile. Ma gli italiani non hanno l’anello al naso e a loro non interessano futili provocazioni come quelle di De Luca e di certe forze politiche” conclude Vietri.