Europee, Vietri (FdI): “De Luca fa chiarezza, i salernitani bocciano il Pd e premiano Meloni”

“Ringraziamo il presidente De Luca per la chiarezza. Seguendo, infatti, il suo ragionamento odierno sui dati delle elezioni europee e sull’Autonomia Differenziata, lui e il suo partito (il Pd) sono stati bocciati nelle urne dai cittadini della provincia di Salerno (sua roccaforte elettorale storica), dove Fratelli d’Italia è di gran lunga il primo partito per numero di preferenze”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Campania nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Nonostante il Pd e i suoi fedelissimi governino il Comune di Salerno, la Provincia, i grandi Comuni del territorio, la Regione Campania, nel salernitano Fratelli d’Italia ha ottenuto il 27,41% di consensi, mentre il suo Pd si è fermato al 21,42%. Non solo. Ma la Presidente Giorgia Meloni è stata la più votata in assoluto tra i candidati di tutte le liste con ben 50.816 preferenze. Quindi – volendo considerare la teoria di De Luca – i salernitani hanno premiato l’azione di governo del Premier e del suo partito e bocciato sonoramente le battaglie politiche portate avanti in modo strumentale e volgare dal governatore della Campania”.