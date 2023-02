Lombardi (Federcepi): “Le imprese edili pronte alla ricostruzione in Ucraina, in Turchia e in Siria”

Anche Federcepicostruzioni, con il presidente nazionale Antonio Lombardi, ha partecipato all'undicesima Cabina di Regia per l’internazionalizzazione, svoltasi nella Sala Conferenze Internazionali del Ministero degli Esteri. L’iniziativa è stata co-presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Tema ricostruzione

Al centro della riunione le opportunità per le imprese italiane sui mercati esteri. "Abbiamo rappresentato la necessità di un supporto forte di natura tecnica, burocratica amministrativa ma anche economica, ad un sistema produttivo comunque ancora sottodimensionato e frammentato” spiega il presidente Lombardi. Ma sul tavolo si è discusso anche della ricostruzione post-sisma in Siria e Turchia nonché in Ucraina. "Abbiamo dato la massima disponibilità a partecipare alle operazioni, con le nostre imprese, i nostri uomini, i nostri mezzi ed anche il nostro know-how che rimane tra i più apprezzati al mondo” conclude il presidente Lombardi.