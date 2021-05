Salerno: giornata di inaugurazioni in tutta la città

Giornata di inaugurazioni a Salerno: questa mattina, a partire dalle ore 09.30, sono stati inaugurati, nell'ordine, il nuovo parcheggio adiacente al Genio Civile, il nuovo orto didattico dell'Istituto Comprensivo Giacinto Vicinanza, la cappella San Giovanni Paolo II in via Vinciprova ed una targa in memoria di Mario Avella in piazzetta Tullio Fasano. Alle 18.30, infine, si terrà la benedizione del complesso e consacrazione dell'altare della nuova Chiesa S.Maria Madre della Chiesa in Torrione Alto.

Gli appuntamenti

Al tour delle inaugurazioni hanno partecipato, tra gli altri, il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli, gli onorevoli Eva Avossa e Piero De Luca e l'arcivescovo Andrea Bellandi.

Il parcheggio

Il nuovo parcheggio adiacente al Genio Civile, a pochi passi dal teatro Verdi, disporrà di quasi 70 posti auto e sarà aperto dalle 6.00 del sabato fino alle 3.00 del lunedì successivo.

L'orto didattico

Il nuovissimo orto didattico della scuola Vicinanza è stato donato dal Rotary Club Salerno a.f. 1949, presieduto da Rocco Pietrofeso, cofinanziato dalla fondazione Rotary del Distretto 2100 con il sostegno dei club Rotary salernitani. La presenza di un orto nella scuola Vicinanza di Salerno porta un valore aggiunto al programma didattico, ha la potenzialità di riunire famiglie, studenti e docenti e prevede il coinvolgimento della comunità salernitana per attività di formazione e sensibilizzazione alle tematiche della sostenibilità ambientale. All’interno del cortile della scuola Vicinanza è stata allestita anche una struttura per attività ludico-motorie all’aperto per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, donata dal Centro Siniscalchi. All'inaugurazione di questa mattina sono stati presenti anche la dirigente Sabrina Rega ed il presidente della fondazione Rotary Giancarlo Calise.

La cappella San Giovanni Paolo II

All'inaugurazione della nuova cappella di via Vinciprova, attesa da tantissimi anni tra i cittadini del quartiere, hanno partecipato anche il vescovo Andrea Bellandi, il vescovo emerito Luigi Moretti ed il parroco don Natale Scarpitta.

La nuova cappella misura 12 metri di larghezza per 20 metri di profondità, ha una superficie planimetrica di circa 250 metri quadrati. La struttura portante della chiesa è stata realizzata in cemento armato prefabbricato e, a impreziosire ancora di più la chiesa, è stato anche eretto un piccolo campanile.

La targa

Alle 11.15, infine, è stata inaugurata, in piazzetta Tullio Fasano, una targa dedicata a Mario Avella, indimenticato politico socialista salernitano. Avella è stato, tra le altre cose, consigliere comunale ed assessore allo Sport per il Comune di Salerno.