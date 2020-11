Incontro conl'autore Libriamoci a scuola 2020 con Sara Carbone "La dissolvenza della memoria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giornate di lettura nelle scuole dà appuntamento nelle scuole italiane in Italia e all’estero, dall’infanzia alle superiori torna dal 12 al 16 novembre 2020. Libriamoci è una lodevole e piacevole iniziativa , promossa dal MIUR del MIBACT e dal Centro per Lettura, che il Liceo Statale "Alfano I" di Salerno vive da sette anni invitando scrittori, poeti, giovani e meno giovani autori locali e nazionali, con lettura interpretativa , accompagnata dalle sonorità dei musicisti dell'indirizzo musicale e dalle voci di attori, docenti e studenti. Giornate di lettura nelle scuole, che anche quest’anno si rivolge alle scuole di tutta Italia, dalle elementari alle superiori, invitandole a includere nelle attività scolastiche delle giornate momenti di lettura ad alta voce. L’ obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva. Per la prima volta Libriamoci ha un tema istituzionale, Positivi alla lettura: nell’anno in cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto connotati contrari al suo significato, l’incoraggiamento è a mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che raccomandata “esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che contengono. Tra i filoni tematici, ai quali eventualmente ispirarsi abbiamo scelto per questa edizione 2020: Contagiati dalle storie – La lettura come contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi e da cui imparare. Un filone tematico ampio che accoglie i più diversi generi letterari prestandosi ad attività di approfondimento per studenti Troverete le iniziative sul sito di “libriamoci a scuola 2020: www.libriamociascuola.it www.cepell.it Libriamoci opera in sinergia per dare corpo e voce al piacere della lettura e così, raccogliendo il suggerimento di molti insegnanti, per consentire agli alunni di leggere e approfondire – se lo desiderano – proprio i libri ricevuti in dono. Per chi ama leggere, per chi vuole cimentarsi con l’interpretazione a voce alta dei propri libri preferiti, e per chi ancora non ha scoperto il potere coinvolgente della lettura, Libriamoci è un’occasione imperdibile, una sfida gioiosa alla creatività di studenti e professori. L’invito, anche in questa settima edizione, è lo stesso: includere nelle attività scolastiche delle giornate iniziative di lettura ad alta voce svincolate da ogni valutazione scolastica. Tra i temi della edizione di quest’anno al Liceo “Alfano I” di Salerno hanno scelto : “Raccontare Storie di migranti e di altri tempi” Dopo l'incontro di giovedì scorso con M.Teresa De Leo con il libro “Un Carabiniere del Re”- Origini e vicende del Colonnello Andrea De Leo e della sua Castelluccio, gli studenti del liceo salernitano incontreranno Sabato 14 novembre Sara Carbone con il libro “La dissolvenza della memoria”, recentemente vincitrice del premio della letteratura di viaggio "Dispatriati" a San Donà di Piave-Venezia. Libriamoci si concluderà lunedì 16 novembre con Daniela Pastore e Tonino Scala, autori del libro “FIABE della tradizione orale campana, storie antiche , antichi sentimenti”.

