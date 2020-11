"Fotografa l'inquinamento": la lotta del comitato Salute e Vita diventa un contest

L’Associazione Salute e Vita indice il contest “Fotografa l’inquinamento”, un concorso fotografico inserito nel più ampio Festival dei Diritti Sociali, una rassegna online che avrà inizio il 2 dicembre. Ideato per sensibilizzare sul tema dell’inquinamento ambientale, lotta che vede da anni l’Associazione Salute e Vita impegnata in prima linea, “Fotografa l’inquinamento” è rivolto a chiunque voglia denunciare un comportamento criminoso ai danni dell’ambiente.

I dettagli



“Cerchiamo una fotografia che sia un monito di denuncia sociale contro l’inquinamento (di qualunque genere), che possa far aprire gli occhi e invogli a riflettere sul problema che più di tutti sta distruggendo il nostro pianeta”, recita il bando, scaricabile sul sito https://www.associazionesaluteevita.it/ La foto vincitrice, giudicata dall’officina artistica e casa di produzione cinematografica Vitruvio Entertainment, sarà inserita all’interno della grafica del Festival e in un opuscolo online, con intervista all’autore, che potrà intervenire anche in occasione di una diretta facebook, durante la rassegna. L’iniziativa, finanziata da SODALIS CSV in occasione del MAP 2019, vedrà coinvolti artisti, tecnici e specialisti in diversi settori che formeranno e sensibilizzeranno attraverso seminari online e video-lezioni. Condivise su tutte le piattaforme saranno anche le numerose testimonianze di chi si è mosso in prima linea nella lotta per i diritti sociali e dell’ambiente. Sarà inoltre diffuso gratuitamente un opuscolo che racchiude l’intera storia dell’Associazione Salute e Vita, comprensiva di battaglie, manifestazioni, incontri e iniziative che si sono susseguite negli anni, intervallati da testimonianze e foto di archivio.

