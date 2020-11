Interruzione idrica a Cava: le zone interessate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Ausino informa che la Società Salerno Sistemi deve eseguire un intervento di manutenzione presso la centrale di sollevamento “Cernicchiara” dalle ore 07:00 alle 21:00 di martedì 17 novembre prossimo. Tale intervento comporterà la sospensione idrica dell’acquedotto “Costiera Amalfitana" e della diramazione per il serbatoio "Pietrasanta” di Cava de’ Tirreni.

L'interruzione idrica inizierà alle ore 7:00 del giorno 17.11.2020 e terminerà, salvo imprevisti, alle ore 06:00 del giorno 18.11.2020 per le seguenti zone: Cesinola - San Cesareo - Castagneto - Casa Davide - Casa Costa - Vetranto.

Mentre dalle ore 18:00 del giorno 17.11.2020 e fino, salvo imprevisti, alle ore 06:00 del giorno 18.11.2020 saranno interessate dell'interruzione idrica anche le seguenti zone:Via Filangieri (zone alte) - zona centro città (piani alti fabbricati) - Li Curti - Pianesi - Sant’Arcangelo - Passiano - Santa Maria del Rovo - San Martino - Annunziata - San Pietro - Sparani - Cafari - Maddalena - Dupino - SS. Quaranta - Pregiato - via Abbro - via Carlo Santoro - via Onofrio Di Giordano - via Raffaele Ragone - via Sala - via Corradino Biagi - via Oreste Di Benedetto - via San Lorenzo - via Carleo - via Torre - via Palmieri.

La Società Ausino spa assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza